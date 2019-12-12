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الخميس 12 ديسمبر 2019

ماهي أعراض نقس الكالسيوم في جسمك ؟ وكيفية علاج نقص الكالسيوم ؟ فبما أن الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، خصوصاً بالنسبة للنساء، لأن الكالسيوم يساعد في بناء عظام وأسنان قوية .



كما أنه يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويساعد في تجلط الدم بشكل صحيح وتحسين النبضات العصبية . لذلك من الضروري الحصول على الكميات الكافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي . وغالباً ما ينصح بالحصول على 1000 ملغ – 1500 ملغ يومياً حسب العمر لكي تتجنب الإصابة بنقص الكالسيوم .

نقص الكالسيوم

ما هو نقص الكالسيوم ؟

يعد نقص الكالسيوم حالة عدم إحتواء الجسم علي كميات كافية من الكالسيوم . فالكالسيوم من المعادن الضرورية لصحة الجسم بما فيها صحة العظام، الأسنان ، تنظيم ضربات القلب، وهذا المعدن عنصر لازم لتقلصات العضلات والإسترخاء وتنظيم ضغط الدم والهرمونات .

يجب أن تحصل علي كمية كافية يومياً من الكالسيوم من أجل الحفاظ علي صحة أفضل . يمكن لمعظم الأفراد الحصول علي ما يكفي من الكالسيوم من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم . تتضمن هذه الأطعمة منتجات الألبان والخضروات مثل الخضروات الورقية الداكنة، المأكولات البحرية، المكسرات، الفاصوليا المجففة .

أنواع نقص الكالسيوم :

هناك نوعان لنقص الكالسيوم وهما كالأتي :

نقص الكالسيوم الغذائي :

يحدث نقص الكالسيوم الغذائي عند الأفراد الذين لا يحصلون علي كميات كافية من الكالسيوم من خلال النظام الغذائي اليومي . وما يحدث في هذه الحالة هو تخزين الكالسيوم الطبيعي داخل العظام يصبح مستنفذ ونتيجة لذلك تبدأ العظام في الضعف وهذا ينذر بالخطر. هذا النقص يمكن أن يؤدي إلي هشاشة العظام . وهو مرض يصيب العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور والمخاوف الأخرى .

نقص الكالسيوم في الدم :

علي خلاف نقص الكالسيوم الغذائي فإن كلس الدم يرتبط بوجود مستويات منخفضة من الكالسيوم في الدم . وعادة ما يحدث بسبب تناول بعض الأدوية أو حتي الإصابة بالأمراض المختلفة وعند حدوث نقص الكالسيوم في الدم يؤثر علي وظاف القلب والعضلات والدماغ .

ما هي أعراض نقص الكالسيوم :

تختلف أعراض نقص الكالسيوم علي حسب نوع نقص الكالسيوم وهناك أعراض عامة لنقص الكالسيوم وإليك ما يلي :

أعراض نقص الكالسيوم الغذائي :

ظهور ألام الرقبة والظهر .

ألام العظام أو ضعف العظام .

الكسور نتيجة الصدمات البسيطة .

ظهور تقوس غير طبيعي في العمود الفقري .

أعراض نقص الكالسيوم في الدم :

تشنجات العضلات .

التنميل .

الشعور بحرقان الأعصاب .

فقدان الشهية .

الكدمات الكبيرة .

هناك مجموعة من الأعراض الخفيفة تشير إلي وجود حالة خطيرة أو تهدد الحياة بمجرد ظهورها يجب إلتماس الرعاية الطبية وإليك الأعراض التي تهدد حياتك :

تكرار الإغماء .

ألم في الصدر، ضيق، خفقان .

مشاكل الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس أو صعوبة التنفس .

تقلصات العضلات بصفة مستمرة .

إليك الأعراض العامة لنقص الكالسيوم في الجسم :

تشنجات العضلات :

إذا كنت تعاني من تشجات متكررة للعضلات، قد لا تدرك بأنه ناتج عن وجود كميات منخفضة من الكالسيوم . تحدث تقلصات العضلات وتليها ألام في عضلات الفخذين والساقين. هذا هو مؤشر كبير لنقص الكالسيوم في الجسم ويجب زيادة تناول الخضروات التي تحتوي علي الكالسيوم في نظامك الغذائي .

إنخفاض كثافة العظام :

الكالسيوم من المعادن اللازمة للحفاظ علي المعادن قوية خصوصاً بالنسبة للكبار في السن . لذلك فإن مستويات منخفضة من الكالسيوم تؤثر بشكل مباشر علي كثافة العظام ويزيد من قابلية الإصابة بهشاشة العظام ..

الأظافر الهشة :

تحتاج الأظافر رواسب الكالسيوم للحفاظ علي سلامتها . وبذلك عند وجود كميات غير كافية من الكالسيوم، يمكن أن يجعل الأظافر ضعيفة وعرضة للكسر .

ألم الأسنان :

يتم تخزين حوالي 99 % من الكالسيوم في العظام والأسنان وبطبيعة الحالة إذا واجهت إنخفاض نسبة الكالسيوم في الجسم يمكن أن يجعلك عرضة لوجع الأسنان والتسوس . وتكون أكثر عرضة للإصابة للإصابة بأمراض اللثة. كما تم ربط نقص الكالسيوم عند الأطفال بتأخير التسنن .

تشنجات ما قبل الدورة الشهرية :

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المرأة التي تعاني من نقص الكالسيوم يمكن أن تعاني من ألام أثناء الحيض . وذلك لأن الكالسيوم يخفف من ألام الدورة الشهرية . كما يرتبط نقص الكالسيوم إلي عدم إنتظام الدورة الشهرية والنزيف عند النساء. ويساعد الكالسيوم في حدوث التطور الطبيعي لهرمونات المبيض في النساء .

ضعف المناعة :

يلعب الكالسيوم دور هام في تحسين صحة الجهاز المناعي حيث يقلل من إلتهابات الجهاز التنفسي وعند نقص الكالسيوم يقلل من مقاومة الجسم ضد هجومة علي المرض . مما يؤدي إلي كثرة الإصابة بنزلات البرد، إلتهاب الحلق، السعال،، إلخ .

الشعور بالتعب :

نقص الكالسيوم يؤدي إلي الشعور بالتعب والضعف العام . قد تبدو شاحب وتشعر بالتعب والكسل في كل وقت .وغالباً الإرهاق والتعب هم أبرز الأعراض التي تعاني منها النساء بعد الولادة ومن الأفضل الحصول علي إمدادات منتظمة من الكالسيوم حوالي 1000 – 12000 ملجرام يومياً.

أسباب نقص الكالسيوم :

تختلف أيضاً أسباب نقص الكالسيوم وفقاً لنوع نقص الكالسيوم :

أسباب نقص الكالسيوم الغذائي :

يحدث بسبب عدم الحصول علي كميات كافية من الكالسيوم في الطعام لفترة طويلة . وأيضاً نقص الحصول علي فيتامين د والفوسفور أو المغنسيوم لأنها عناصر ضرورية لتعزيز إمتصاص الكالسيوم . .

أسباب نقص الكالسيوم في الدم :

يمكن أن يتطور نقص الكالسيوم في الدم (كلس الدم) نتيجة مجموعة متنوعة من الأسباب بما فيها :

بعض أنواع السرطان مثل، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا .

بعض العمليات الجراحية مثل إزالة المعدة .

مشاكل الغدة الدرقية.

الفشل الكلوي .

إلتهاب البنكرياس .

عدوي في الدم .

نقص فيتامين د .

علاج نقص الكالسيوم :

الليمون :

عند تناول الليمون يومياً يساعدك في تجنب الإصابة بنزلات البرد تماماً . لذلك يمكنك عصر 2 ليمون في 1/2 لتر ماء مغلي محلي بمعلقة من العسل وتناوله هذا المشروب دافئاً قبل النوم فعال جداً في علاج نقص الكالسيوم .

الزنجبيل :

عند عمل شاي الزنجبيل بكل بساطة وتحليته بالعسل أو السكر يعني نتائج إيجابية لزيادة الكالسيوم في الجسم .

بذور السمسم :

عند تناول 1- 2 ملاعق من بذور السمسم كل يوم، هو وسيلة فعالة للحفاظ علي الكالسيوم من الإنخفاض .

بذور الكمون :

يمكنك إضافة معلقة صغيرة من بذور الكمون إلي 1 كوب ماء مغلي ثم ترك لعدة دقائق ليبرد ،لتناول بعد ذلك 1 – 2 يومياً يساعدك هذا المشروب في علاج إلتهاب الحلق.

منتجات الألبان :

يمكنك الحصول علي الكالسيوم من منتجات الألبان مثل الحليب لأنها من أفضل الطرق للحصول علي الكمية الكافية والمتوزانة للكالسيوم .

الفول الصويا :

تعد منتجات الفول الصويا عموماً مثل الدقيق الصويا والتوفو عنصر جيد للكالسيوم و البروتين . لذلك فإن ربع كوب من الفول الصويا مفيد لأولئك الأفراد الذين يعانوا من نقص الكالسيوم .

المكسرات والفواكه :

التين والجوز واللوز مصادر رائعة للحصول علي الكالسيوم . علي سبيل المثال يمكنك الحصول علي 28 ملجرام كالسيوم من 2 ثمرة تين مجفف . كما أن المكسرات غنية بالمغنسيوم الذي يساعد الجسم في إمتصاص الكالسيوم .

الأطعمة البحرية :

الأسماك والاطعمة البحرية من أقوي المصادر للأطعمة التي تحتوي علي كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات مثل الحديد والمغنسيوم وفيتامين ب وفيتامين ك والكالسيوم وبذلك ينصح بتناولها في النظام الغذائي اليومية لمنع نقص الكالسيوم في الجسم .

الخضروات الورقية :

هناك مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية جيدة في الحصول علي نسبة الكالسيوم الكافية لصحة الجسم ومنها السبانخ والبقدونس والخس يمكنك الإستفادة منهم من خلال تجهيز طبق السلطة الخضراء .