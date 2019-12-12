شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد أوراق التين والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019

تنتشر زراعتها في مناخ البحر المتوسّط المعتدل هي من الأشجار متساقطة الأوراق، تتميّز شجرة التين بأنّ ثمارها لا تكون عن طريق الإزهار؛ بل يتمّ إخراج الثمار مباشرةً ممّا يقلّل من تأثرها بالظروف الجويّة خلال هذه الفترة.



يعتقد بأنّ الموطن الأصلي لهذه الشجرة هي بلدان غرب آسيا، ومنها انتشر إلى مناطق البحر المتوسّط، وتعتمد بساتين التين على الريّ، وهي تحتاج إلى كميّات كبيرة من المياه.

ذُكرت شجرة التين في الكتب السماويّة، واقترن اسمها بشجرة الزيتون لما لها من قيمة غذائيّة عاليةٍ، وهناك عدّة أنواع من التين تختلف من حيث حجم ولون الثمرة والطعم، فمنها ما له لون أسود أو لون أخضر، ومنها ما يكون طعمه حلواً، ومنها لا تظهر حلاوته وهو أفضل أنواع الثمار.

أشكال ثمرة التين الغذائيّة إذا كانت ثمار التين تحتوي على فوائد غذائيّة وعلاجيّة، فلأوراقها أيضاً فوائد علاجيّة كثيرة، ويمكن تحويل ثمار التين إلى عدّة أشكال غذائية منها: - عمل المربّى: ويتمّ طبخ ثمار التين الناضجة تماماً على النار مع إضافة نسبة من السكّر، ويحفظ لفترة طويلة.

- القطين: وهو عبارة عن تجفيف لثمار التين السليمة بواسطة معدّات خاصة، أو بتعريضه للهواء لفترة من الزمن لتخليصه من الماء، ويحفظ لفترةٍ زمنيّة طويلة.

- عصير التين: يخفق الثمر بالخلّاط مع إضافة كميّةٍ من الماءِ حسب الحاجة.

فوائد أوراق التين وثمارها

Advertisements

- ثمار التين غنيّة بالبوتاسيوم الّذي يعمل على الحفاظ على ضغط الدم بالجسم كما يعمل على تخفيض الآثار السلبيّة للصوديوم الموجود في اللحوم التي نتناولها.

- استخدام أوراق التين كمنقوع يساعد على تخفيض نسبة الدهون المضرّة للقلب، وكذلك التين المجفّف له الفائدة نفسها.

- التين غنيّ بالألياف الغذائية التي تعمل على زيادة الإحساس بالشبع، ممّا يقلّل من كمية الطعام التي نتناولها، وبالتالي التخلّص من السمنة.

- الألياف الغذائية الموجودة في ثمرة التين تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

- الألياف الغذائية الموجودة في ثمرة التين، وشرب منقوع أوراق التين، يقلّل من الإصابة بالسرطان.

- شرب منقوع أوراق التين يعمل على تحسين وظائف الأنسولين المسؤول عن تنظيم نسبة السكّر في الجسم.

- ثمار التين غنيّة بالكالسيوم، وتعمل على تقوية العظام ومقاومة هشاشة العظام خاصةً عند كبار السن.

- يوصف التين بأشكاله المختلفة لمن يعاني من العقم؛ إذ يعمل على تقوية القدرة الجنسيّة عند الرجال، وليس له مضاعفات خطيرة كالعقاقير المتداولة.

- للتين قدرة في المحافظة على شبكيّة العين عند تقدّم العمر.

- استخدم الإغريق أوراق التين وثماره في تحسين أدائهم الرياضي.

- استخدام منقوع أوراق التين مفيد لعلاج تقرّحات الجلد والتهاب الشعب الهوائية.