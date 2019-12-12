أدوية تبطئ شيخوخة دماغ الأصحاء

أظهر فريق بحثي من معهد سولك للدراسات البيولوجية في أمريكا أن مركبات دوائية مرشحة لعلاج مرضى ألزهايمر، يمكن أن تكون فعالة في إبطاء شيخوخة الدماغ لدى كبار السن من الأصحاء.

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وخلال التجارب التي أجريت على الفئران، ونشرت نتائجها في دورية (eLife)، اختبر الفريق البحثي كفاءة مركبي "CMS121" و"J147"، المرشحين لعلاج ألزهايمر في تحسين الذاكرة وإبطاء تنكس خلايا الدماغ، في الفئران الأصحاء الأكبر سناً.

وأشار تقرير نشره موقع معهد سالك إلى أن النتائج أظهرت فاعلية هذه المركبات في الحيلولة دون تلف خلايا الدماغ، التي تحدث عادة أثناء الشيخوخة واستعادة مستويات جزيئات معينة بصورة تقترب مما هو في أدمغة الشباب.

وقالت باميلا ماهر، عالمة بارزة في فريق معهد سالك ومؤلفة مشاركة في البحث "أثبتت هذه الدراسة صحة هذين المركبين ليس فقط كمرشحين لمرض ألزهايمر، ولكن أيضا للاستخدام على نطاق واسع لآثارهما المضادة للشيخوخة بين الأصحاء".