ملكة جمال إيران تساعد أطفال لبنان بكميات من المواد الغذائية والمعاطف

لندن - لايف ستايل
كشفت ملكة جمال إيران lily ahmad ali التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن , انها و من منطلق الواجب الانساني كلفت المشرفين على جمعيتها “ bright of hope “ بالتبرع بكميات من المواد الغذائية و المعاطف الخاصة بالاطفال الى عدد من المحافظات اللبنانية بعد الكارثة البيئية التي حصلت بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية و الازمة الاقتصادية و اشارت الى ان واجبها الخيري دفعها الى خطوة سبقتها خطوات اخرى في اكثر من دولة حول العالم , و قالت : انا اعمل وفق أجندة تضع الخير في المكان الصحيح في التوقيت الاصح , و لا شك ان للبنان فضل كبير على شهرتي خصوصاً ان انطلاقتي كانت من خلاله .
Lily أكدت ان هناك مشروع للتكفل بأكثر من طفل يتيم في خطوة جديدة سعت اليها خلال الاشهر الماضية وقالت : سوف أعمل على تعزيز برنامج تكفل الايتام مع بداية العام 2020 و الاهم هو الاطار الشامل الذي وضعت تفاصيله بعناية شديدة لاضافة الامل الى حياة أطفال ربما فقدوا الكثير في دوامة الحياة , و هذا لا يعني ان برنامج الاعانة لمرضى السرطان قد توقف , بالعكس كل الامور تسير على ما يرام .
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