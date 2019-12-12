شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تناولها فى الجو الممطر.. تدفيك وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع هطول الأمطار والرياح تحتاج إلى تناول أطعمة تساعد على شعورك بالدفء، وفى نفس الوقت تساعد على تقوية مناعتك لوقايتك من الأمراض ونزلات البرد والأنفلونزا، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى يجب تناولها فى الجو الممطر، وفقاً لموقع "Medium".



شوربة العدس

أطعمة تناولها فى الجو الممطر للوقاية من الأمراض

1- الشوربة

يجب تناول الشوربة بشكل متكرر أثناء الرياح والأمطار، حيث إن معظم الناس فى هذا الجو يصابون بالبرد أو السعال أو الحمى، لكن وعاء من الشوربة الساخنة يكفى لإزالة العدوى والشعور بالتحسن، اصنع الشوربة من الخضروات الطازجة أو مرق الدجاج للتغلب على الطقس، وكذلك يمكنك صنع شوربة العدس الأصفر الغنى بالفيتامينات والمعادن والذى يساعد على منع العدوى وتقوية المناعة مع إضافة البصل إليه لمزيد من الفوائد.



الفواكه

2- الفواكه

الفواكه الموسمية هى الأفضل للحصول على هذه الفيتامينات والمعادن..

- البابايا رائعة للجهاز الهضمى وتساعد فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم فى الطقس البارد.

- الكمثرى فاكهة مليئة بالألياف وفيتامين C وفيتامين B12 ويمكنها تعزيز المناعة، كما أنها خافضة للحرارة بشكل طبيعى، ما يساعد الجسم على التهدئة فى حالة وجود حمى.

Advertisements

- الرمان غنى بالفيتامينات، خاصة فيتامين C وهو جيد للغاية للدم، كما أنه يزيد من المناعة مما يجعل من الضرورى تناول الطعام خلال موسم الأنفلونزا.

- الفواكه الحمضية والموالح مثل: البرتقال واليوسفى والليمون. - الجوافة غنية بفيتامين سى.

3- المكسرات مثل: اللوز والجوز

اللوز والجوز مصدر كبير للبروتين ومعبأة بالمواد الغذائية اللازمة للجسم، كما أنها تحافظ على مستويات السكر وتعزز الألياف الهضمية، تناول المزيد من هذه الأطعمة يساعد فى الحفاظ على صحة بشرتك وصحتك فى الشتاء.

4- شاى الأعشاب

شاى الأعشاب غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى طرد السموم من الجسم والحفاظ على الالتهابات والأنفلونزا، هناك أنواع مختلفة من شاى الأعشاب التى يمكن صنعها - الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والهيل، وهذا الشاى يساعدك فى الوقاية من البرد والسعال أو الحمى.

5- الكركم

الكركم مضاد حيوى ومطهر طبيعى، يساعد فى منع العدوى والوقاية من الأمراض، وهو المشروب المثالى لعلاج الالتهابات والحمى مع زيادة المناعة.





6- قرع العسل

غنى بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات A وC والعديد من المعادن، ويساعد فى الهضم، ومنع أمراض الجهاز التنفسى وزيادة المناعة وصحة الجلد.

7- شرب المزيد من الماء

من الضرورى جدًا الحفاظ على رطوبتك خلال موسم الرياح والأمطار، حتى وإن لم تشعر بالعطش، حتى تساعد على ترطيب جسمك والوقاية من الأمراض.