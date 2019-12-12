شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض اللومباجو وأبرز أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن مرض "اللومباجو"، وهو مصطلح طبى آخر لوصف ألم أسفل الظهر، ويتم تعريفه على أنه ألم خفيف أو شديد في منطقة أسفل الظهر سواء كان الألم مفاجئ وحاد أو المزمن (إذا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر) نتعرف بالتفصيل على هذا المرض فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Irish health".

يمكن أن يحدث ألم الظهر "اللومباجو" في أي فئة عمرية، ولكنها شائعة بين الشباب الذين يشاركون في عمل بدني شاق وأيضًا بين كبار السن.



اللومباجو

أعراض ألم الظهر أو اللومباجو

إذا كنت تعاني من ألم الظهر، فقد تظهر بعض أو مجموعة من الأعراض التالية:

-ألم خفيف إلى شديد عبر الجزء السفلي من الظهر والذي ينتقل أحيانًا إلى الأرداف أو منطقة الفخذ أو أسفل الظهر من الفخذ، وعادة ما يتفاقم هذا الألم عن طريق الحركة.

-تيبس الرقبة، وهذا ناتج عن تشنج العضلات المحيطة بالعمود الفقري.

-صعوبة في الانحناء للأمام والرجوع، مرة أخرى يحدث هذا بسبب التشنجات في العضلات المحيطة بالعمود الفقري.

-قد يكون هناك تغيير في الموقف (مثل الميل إلى جانب واحد) بسبب الألم الشديد والتشنجات في أسفل الظهر.

-قد يكون هناك أحيانًا إحساس بوخز أو شعور بالتنميل في الظهر أو الأرداف أو أسفل أحد الساقين أو كلاهما.

اسباب اللومباجو أو ألم أسفل الظهر

من الصعب تحديد السبب الدقيق للومباجو، حيث يمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من الحالات مثل مرض الديسك، الجنف (تشوه الانحناء الطبيعي للعمود الفقري)، هشاشة العظام أو نادراً، بسبب الأورام أو العدوى في منطقة العمود الفقري.

عادة ما يكون من الممكن فقط تحديد السبب الدقيق للومباجو في حوالي 30 ٪ من الحالات، ويعتقد أن غالبية أولئك الذين يصابون به يرجع إلى التواء العضلات.

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هل يمكن علاج ألم الظهر في المنزل؟

هناك عدد من الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها في المنزل لتخفيف آلام الظهر. وتشمل هذه:

-استخدام مسكنات الألم أو أقراص مضادة للالتهابات لتخفيف الألم واسترخاء العضلات.

-النشاط البدنى، حيث أن الراحة لفترات طويلة من الزمن ليست مفيدة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر، لذلك من المهم أن تستمر في حياتك ضمن حدود ألمك.

-التمارين الرياضية البسيطة، خاصة السباحة في الماء الدافئ.

-تحسين وضعية الجسم واستخدام كرسي ثابت وداعم وجعل سطح مكتبك في الارتفاع الصحيح.

-الراحة والنوم على سطح مستو صلب للغاية (بعض الناس ينامون بالفعل على الأرض).

-نادرًا ما يحدث مرض Lumbago أو ألم في الظهر نتيجة مرض خطير ، وعادةً ما يصحح نفسه في غضون أيام أو أسابيع ، لذلك حاول ألا تشعر بالقلق الشديد أو الغضب منه.

علاج ألم الظهر المزمن

يُعرّف ألم الظهر المزمن بأنه آلام الظهر التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر ، ومن الواضح أن هذا النوع من الألم سيكون له تأثير على حياتك.

من الصعب التأكد من نوع العلاج الأكثر ملاءمة لآلام الظهر المزمنة، ولكن ربما يتم تطبيق مجموعة من العلاجات لتخفيف الألم.

والعلاجات التي قد تكون مفيدة تشمل العلاج الطبيعي، والسباحة وتدليك العضلات.