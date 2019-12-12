شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة بحرية حضرمية مفعولها أقوى من المنشطات الجنسية والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 تعتبر المأكولات البحرية ذات قيمة غذائية عالية، لكن البعض منها يعمل كالمنشطات الجنسية في حد ذاته.

Advertisements ويفضل أبناء حضرموت ساحلا وواديا تناول الوجبات البحرية، كونهم يمارسون الصيد منذ نعومة أظافرهم. ويعد سمك القرش او ما يعرف بـ"اللخم" بعد تجفيفه وصناعته بالطريقة المحلية في حضرموت وجبة سحرية بمذاقها ومفعولها، فهي إلى جانب كونها لذيذة إلا أن لها قيمة عالية تعمل على زيادة الرغبة الجنسية وشحذها.

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