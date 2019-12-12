كثرة الشمع في الاذن قد يؤدي إلى حدوث العدوى!

الخميس 12 ديسمبر 2019

من أكتر الاشياء التي يعاني منها الانسان هو انسداد الاذن و يؤدي ذلك الى ضعف السمع بطريقة مؤقتة حتى يتم انتشال الشمع من الاذن و كثرة الشمع في الاذن قد يؤدي الى حدوث العدوى وفي هذا المقال سنشرح لكم كيفية تنظيف الأذن و ازالة الشمع عن طريق وصفة بسيطة .



المكونات :-

1/ ماء اكسجين بتركيز 3%

2/ قطن

3/ منديل ورق

4/ ماء دافئ

5/ زيت زيتون

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6/ وعاء

7/ شفاط اذن

8/ قطارة

طريقة الاستخدام :-

يجب عليك وقع ماء الاكسجين والماء الدافئ وزيت الزيتون داخل الوعاء ثم نقلب هذة المحتويات و ثم نضع 3 نقاط من هذه المحتويات في قطارة ثم نبدأ فى التقطير داخل الاذن بعد بإمالة الرأس حتى تصبح الاذن مواجهة للسقف و لا تدفع القطرات بشدة ثم ننتظر بعد دقائق وبعد وضع منشفة على الكتف نميل الاذن مرة اخرى باتجاة المنشفة سنرى ان بعض كميات من الشمع قد خرج من الاذن ثم نجفف الاذن باستخدام المنديل الورق والقطن.

ملحوظات هامة :-

لا استخدام هذه الطريقة تاكد عدم وجود ثقب في الاذن وايضا على الجلد الحساس استبدل ماء الأكسجين بمحلول الملح .