ما هي أسوأ العادات والتقاليد التي نقوم بها كل صباح؟

الخميس 12 ديسمبر 2019

النوم ليلاً من الأوقات المقدّسة عند الكثيرين، فينتظرون وقت النوم ليرتاحوا ويجمعوا كامل قوّاهم من جديد من اجل نهارٍ جديد آخر، ولكن ما يحدث في بداية كل صباح من عادات روتينية قد تؤثّر سلباً او ايجاباً على سير نهارك، فما ان يدقّ المنبّه تبدأ المعاناة والعذاب للنهوض من الفراش وارتداء الملابس من اجل التوجّه الى العمل او الى الدراسة.



وإليكم اهم العادات والتقاليد الخاطئة التي اعتدنا على القيام بها يومياً في كل صباح:

1- زرّ الـSnooze: الضغط المتكرّر على زرّ الـsnooze هو من الاخطاء الشائعة في عملية الاستيقاظ من النوم صباحاً، فأنت تحاول إذاً ان تفتّش عن دقائق نوم إضافية وغير حقيقية.

لذا ننصحك ان تخلد الى النوم باكراً كي تكسب وقتاً اكثر في النوم او حتى أبعد المنبّه عنك لتكون مجبراً على الخروج من الفراش لإطفائه.

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2- الرياضة الصباحية: كثيراً ما نسمع عن أهمية الرياضة في الصباح، ولكن هذا المجهود الذي نبذله صباحاً قد يجعلنا نصل الى آخر النهار مرهقين وغير قادرين على الاستمرار.

لذا ينصح ان تمارس التمارين الرياضية مساءً لدى عودتك من الدوام وليس في الصباح.

3- حمام من الماء الساخن: اشارت آخر الدراسات ان الحمام بالماء الساخن في الصباح يرخي الجسم وعضلات القلب مما يخفّض من معدّل انتاجك.

لذلك ينصح بحمام من الماء البارد المائل الى الفتور لإنعاش الجسم وزيادة قوة الهرمونات المنشّطة مثل الادرينالين.

4- تنظيف الأسنان: من العادات السيئة التي نمارسها صباحاً هي تنظيف الاسنان مباشرة بعد تناول الفطور الذي قد يحتوي على القهوة، الشاي والحمضيات يحتوي على الكثير من السكريات التي تعلق في الاسنان مما يسبّب في تآكل مينا الاسنان.

لذا يفضلّ ان تنتظر 30 دقيقة قبل تنظيف الاسنان او شرب كوب من الماء مباشرة بعد الطعام.