شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. نرى عروقنا باللون الأزرق ! والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 انظر إلى لون العروق التي تستطيع عينك كشف لونها من باطن يدك أو حتى ظاهرها فلونها أزرق أليس كذلك؟ وأنت متأكد أن لون دمك أحمر.. أليس كذلك؟

إلا أن عروقنا تظهر زرقاء اللون بسبب أن أطوال موجية مختلفة من الضوء تسقط على البشرة الخارجية للجلد، وبما أن اللون الأزرق هو أقصرها في الطول الموجي فإنه أول الألوان التي يتم امتصاصها عبر الدم وينعكس على الأوعية الدموية فنراها باللون الأزرق!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. نرى عروقنا باللون الأزرق ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.