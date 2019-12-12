شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لفقدان الوزن بسرعة ومن دون تعب! والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 إذا كنتم تبحثون عن طريقة لفقدان الوزن بسرعة ومن دون تعب، جربوا هذه الوصفات السحرية التي تساعدكم بفقدان 3 كيلو في 48 ساعة، على أن لا يكرر إلا مرة في 6 اشهر.

الخلطة الأولى: 300 مل من الماء ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ملعقة كبيرة عسل طبيعي ملعقة صغيرة من بابريكا Advertisements ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم امزجوا كل المكونات، واشربوا كوب قبل النوم ليلة البدء في الحمية. الخلطة الثانية: 6 ملاعق من عصير الليمون حبتان طماطم 4 حبات ثوم نصف ليتر ماء امزجوا كل المكونات في الخلاط واشربوه على الريق قبل الأكل بنصف ساعة، لتسريع حرق الشحوم.

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