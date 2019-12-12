شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أساسية خلف ظاهرة البشرة الداكنة! والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019

إنها ظاهرة طبيعية أن نجد بعض المناطق في جسمنا لونها داكن أكثر من سواها. ولكنه ليس جميلًا وقد يكون مزعجاً. إليك دليل كامل فيه حيل لتفتيح البشرة الداكنة على مستوى العنق والإبطين والكوعين والركبتين.



هناك ثلاثة أسباب أساسية خلف ظاهرة البشرة الداكنة: مشكلة في صباغ الجلد تدعى شواك أسود (l’acanthosis nigricans) وهو مرض ناجم عن البدانة أو السكري أو عن تناول دواء معيّن وتتمثل ببقع نجدها بشكل أساسي عند طيّات الجلد. أما السببان الآخران فهما التعرّض للشمس والتقدّم في السن.

من جهة أخرى تكون البشرة عند الكوع والركبة أكثر سماكة من سائر المناطق لأن هاتين المنطقتين معرضتان للإحتكاك المتكرر. كما أن هذا الجزء من الجسم جاف لأن البشرة هناك لا تفرز زيوتها الطبيعية. لا تترددوا في ترطيب هذه المناطق من الجسم لكي تتجنبوا اسودادها. أما بالنسبة إلى الإبطين فيعود سبب الاسوداد إلى إزالة الشعر بشكل مفرط أو استخدام مضادات التعرّق غير الملائمة أو الكريمات المزيلة للشعر.

هذا الدليل يقترح عليكم حيلًا لكي تتخلّصوا من البشرة الداكنة بطريقة فعالة ونهائية.

- الألوفيرا

الألوفيرا تفتّح البشرة بشكل طبيعي. هذه النبتة غنية بالأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات التي ترطب البشرة من العمق وتحافظ على مرونتها. هي تفتّح لون البشرة وتمنع ظهور البقع الداكنة. تتمتع الألوفيرا بخصائص مضادة للسرطان بفضل غناها بمضادات الأكسدة وهي تساعد على تجدد الخلايا.

إليكم كيفية تطبيق هذا العلاج:

• استخرجوا هلام الألوفيرا من الأوراق

• دلّكوا عنقكم بلطف بالهلام واتركوه لمدة 20 دقيقة

• إغسلوه بالماء

• كرروا هذه الطريقة عدة مرات في الأسبوع حتى تظهر النتائج

- بيكربونات الصودا

بيكربونات الصودا مبيّض فعّال جدًا، فهي تنظف البشرة وتخلّصكم من الأجزاء الداكنة. طبقوا هذه الحيلة فقط مرة أو مرتين في الأسبوع

• امزجوا ثلاث ملاعق من بيكربونات الصودا في كوب ماء صغير حتى تحصلوا على عجينة سميكة

• ضعوا هذه العجينة على عنقكم

• اغسلوها بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق

- البطاطا

تحتوي البطاطا على أنزيم يدعى كاتيكول أكسيداز يلعب دورًا هامًا في عملية تفتيح البشرة. إليكم كيفية تطبيق الحيلة:

• ضعوا القليل من عصير البطاطا على البشرة الداكنة من عنقكم واتركوه لحوالى 15 دقيقة ثم إغسلوه بالماء البارد. يمكنكم ان تضيفوا عصير الليمون الحامض إلى عصير البطاطا. ضعوهما لحوالى 15 دقيقة ثم إغسلوهما بالماء البارد. ولكن طبقوا هذه الحيلة مرة أو مرتين في الأسبوع وتجنبوا التعرّض للشمس لأن الليمون الحامض حساس لأشعة الشمس.

حيل للبشرة الداكنة على مستوى الكوع والركبة

- الليمون الحامض

الليمون الحامض معقّم ومطهّر ومضاد للبكتيريا فعّال جدًا. هذا النوع من الحمضيات غني بحمض الستريك الذي من خصائصه التفتيح. بشكل عام هو غني بالفيتامين C الذي يساعد على التخلّص من الجلد الميت وعلى تحسين لون البشرة وتجدد خلاياها. ولكن تجنبوا التعرض للشمس بعد تطبيق هذه الحيلة لأن الليمون الحامض حساس لأشعة الشمس.

• ضعوا عصير الحامض على ركبتيكم وكوعيكم ودلّكوا بلطف. اتركوه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلوها بالماء الفاتر وضعوا كريمًا مرطبًا.

• يمكنكم أيضًا أن تمزجوا عصير الليمون الحامض مع العسل وأن تضعوا المزيج على ركبتيكم وكوعيكم لمدة 20 دقيقة ثم اغسلوها بالماء.

- السكّر

تعتني الكثير من النساء ببشرتهنّ من خلال استخدام مستحضرات التقشير المصنوعة من السكّر. هذا الأخير هو مقشّر يسمح بتجدد البشرة كما يحفّز الدورة الدموية الصغرى ويفتّح لون البشرة.

• امزجوا كمية متساوية من زيت الزيتون والسكر لكي تحصلوا على عجينة سميكة

• ضعوا العجينة على الكوعين والركبتين ودلكوا بلطف لمدة 5 دقائق

• طبقوا هذه الحيلة مرة أو مرتين في الأسبوع حتى تظهر النتائج

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- زيت اللوز

زيت اللوز يغذي البشرة ويمنع الإلتهابات وتهيّج البشرة كما أنه يحسّن الدورة اللمفاوية فيمنع شيخوخة البشرة. كما أنه فعّال لتفتيح البشرة.

• دلّكوا المناطق أو البشرة الداكنة بزيت اللوز الفاتر لمدة 5 دقائق كل مساء قبل الخلود إلى النوم. ستلاحظون الفرق بعد أسبوعين أو ثلاثة.

• امزجوا ملعقتين كبيرتين من بودرة اللوز مع كمية صغيرة من اللبن الرائب الطبيعي لكي تصنعوا عجينة فتضعونها على الكوعين والركبتين. اتركوا العجينة حتى تنشف وافركوها باصابعكم لإزالتها. ثم إغسلوا بالماء البارد. كرروا العملية يوميًا لمدة أسبوعين.

حيل للبشرة الداكنة تحت الإبطين

- الخيار

الخيار غني بالماء وهو فعّال جدًا في عملية تفتيح البشرة. من جهة أخرى، يحتوي الخيار أيضًا على الفيتامين Eالذي يمنع شيخوخة البشرة ويحميها من أي اعتداء خارجي. كما أن الخيار يمنع اسوداد البشرة فيمنحها لونًا مشرقًا.

• أمزجوا عصير الليمون الحامض مع عصير الخيار. فالحامض هو أيضًا مبيّض طبيعي يزيل الجلد الميت كما أن الخيار يرطّب ويريح البشرة. طبقوا هذه الحيلة فقط مرة او مرتين في الأسبوع وتجنبوا التعرّض للشمس.

• يمكنكم ان تفركوا شرائح الخيار تحت إبطيكم

• بكل بساطة ضعوا عصير الخيار على المنطقة المعنية وستلاحظون النتائج في غضون أسابيع.

- الحليب

الحليب غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعدكم على التخلّص من البشرة الداكنة تحت الإبطين. إنه فعّال جدًا عندما يمزج مع الجبنة البيضاء التي تستخدم كقناع للوجه للحصول على وجه نضِر. إذًا لا تترددوا في استخدامه لترطيب البشرة وتفتيحها.

• المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من الحليب

ملعقة كبيرة من الطحين

ملعقة كبيرة من الجبنة البيضاء

• طريقة التحضير:

امزجوا كافة المكونات حتى تحصلوا على عجينة سميكة

ضعوا المزيج تحت الإبطين

أتركوه لمدة 15 دقيقة

إغسلوه بالماء

- قناع مصنوع من دقيق الحمّص

هذا القناع هو حيلة فعّالة جدًا لتفتيح بشرة تحت الإبطين. طبقوا هذه الحيلة يوميًا طيلة أسبوعين وبعد ذلك مرتين في الأسبوع فقط.

• المكونات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمّص

ملعقة كبيرة من عصير الحامض

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب

رشة كركم

• طريقة التحضير:

امزجوا كافة المكونات حتى تحصلوا على عجينة سميكة

ضعوا هذه العجينة على المنطقة المعنية

اتركوها لمدة ساعة

اغسلوها بالماء