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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتبه.. لهذه الأعراض مبكراً لتحمي نفسك من السرطان ! والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
يعتبر السرطان من أخطر الأمراض التي تواجهها البشرية ، ولأن له بعض الأعراض التي تكون بسيطة وواضحة ولكننا لا نلتفت لها ، وهذا سبب من أسباب زيادة نسبته في الجسم ، فلذلك يجب علينا إكتشافه مبكراً حتى يكون علاجه أسهل ، ومن هذه الأعراض البسيطة التي يمكن أن نتجاهلها:
نقص الوزن بدون سبب واضح : فإذا تعرضت لفقدان الوزن الغير مبرر والواضح ، فعليك بسرعة إجراء الفحوصات اللازمة ، لأن فقدان الوزن غير المبرر ، هو بداية أعراض السرطان.
التغير المفاجئ في لون الجلد : حيث أن العرضة لتغير لون الجلد ، سواء بسسب العرضة للشمس ، وهذا قد يكون سرطان في الجلد.
الشعور بالألم دائما : فلاَلام الجسم أسباب كثيرة ، ولكن عندما يستمر هذا الألم دون أن يزول حتى بعد تناول الأدوية ، فهذا مؤشر غير جيد.
البقع البيضاء في الفم : كثيراً ما يصيب الرجال وهو ظهور بقع بيضاء في اللسان أو لثة الأسنان ، وذلك بسبب مكونات السجائر.
إرتفاع حرارة الجسم :إرتفاع الحرارة لفترة طويلة فهذا مؤشر خطير للإصابة بالسرطان.
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