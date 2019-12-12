شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب الصحة بسيحوت يستقبل وفد من منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 استقبل مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد معرابي،اليوم، وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور على جعول ممثل المنظمة في حضرموت وشبوه والمهرة ،وعضوية كلا من مسؤول الترصد الوبائي الدكتور باسل عبيد ومسؤولة الترصد الإلكتروني المهندسه عفاف عبيد وآخرون .

وطاف الوفد بأقسام مستشفى سيحوت الريفي وقسم التغذية والأقسام اللتي تم تأهيلها ودعمها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة بدعم من منظمة الصحة العالمية . Advertisements وأشاد الوفد بمدى انضباط رؤساء الأقسام في المستشفى والعاملين فيه والتزامهم بالدوام الرسمي . من جانبه شكرا الأستاذ معرابي الإخوة في منظمة الصحة العالمية على دعمهم لمكتب الصحة بالمديرية .

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