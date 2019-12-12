ماذا قد يصيبك اذا لم تحافظ على تناول وجبه الفطار؟

الخميس 12 ديسمبر 2019

أظهرت دراسة علمية موسعة أن الرجال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار بانتظام، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.



أجرت الدراسة جامعة "هارفارد" الأميركية، لمدة دامت 16 عام متواصل، رصدت فيها العادات الغذائية للرجال، وقامت بدراسة شريحة بلغت 50 ألف رجل، تتراوح أعمارهم بين الأربعين والخامسة والسبعين.

أظهرت الدراسة أن النوع الثاني للمرض ينشأ عن عدم قدرة البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين المسئول عن ثبات مستوى سكر الجلوكوز في الدم.

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ووفق تقرير نقله موقع "الشروق" عن الدراسة، فقد تم تسجيل العادات الغذائية للرجال في هذه الدراسة، ووجدوا أن مقارنة الرجال ممن تعودوا على تناول الفطور بغيرهم ممن نسيوه، تشير إلى إصابة 21% ممن تجاهلوه أو نسيوه بمرض السكر بصورة أكبر من الآخرين.

ولفتت الدراسة إلى أن الرجال الذين تعودوا على نمط غذائي مليء بالسكريات واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، نسبة إصابتهم بالسكر ضعف نسبة الإصابة بمرض السكر في المجموعة الأولى من الذين حرصوا على فطورهم.

نصحت الدراسة الرجال بتناول النشويات ذات السكر المنخفض والمصنوعة من الحبوب الكاملة مثل القمح والردة الخالصة، والفواكه مثل "التفاح، الكمثرى، البرتقال، اليوسفي، المكسرات، والزبادي، واللبن. بالإضافة للألياف الموجودة في الخضر والفاكهة، والبروتين الموجود في البيض والجبن والديك الرومي والدجاج بدون جلد، وكذلك المكسرات.