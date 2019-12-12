هذا ما يحدث عند شراب الموز بالقرفة قبل النوم بساعة!

الخميس 12 ديسمبر 2019

يلعب النوم دوراً أساسياً في حياتك وصحتك. فالتنعم بالقدر الكافي من النوم في الأوقات المناسبة قد يساعدك على حماية صحتك الجسدية والعقلية. أثناء النوم يعمل جسمك على دعم وظائف الدماغ والمحافظة على صحتك الجسدية. عند الأولاد والمراهقين يساعد النوم على التطور والنمو.



والواقع ان قلة النوم قد تسبب مخاطر ومشاكل صحية كما أنها قد تؤثر في الطريقة التي تفكر وتتصرف وتتعلم فيها. بحسب المعهد الطبي في أمريكا أكثر من 50 مليون امريكي يعاني من مشاكل في النوم.

إذا كنت تعاني من مشكلة الأرق وقلة النوم، عليك ان تجرب شراب الموز بالقرفة قبل النوم بساعة.

لماذا الموز؟

ان تناول الموز مفيد في محاربة الارق لانه يحتوي على حمض اميني يسمى التريبتوفان الذي يرفع معدل السيرتونين وهو الهرمون العصبي المنظم للنوم.كما انه يضبط شهيتك . إن المعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذه الفاكهة تساعد على النوم.

Advertisements

لماذا القرفة؟

يحتوي هذا التابل على فوائد الزيوت الاساسية مثل الايجينول eugenol و phenylpropanoids وهي تركيبة كيميائية تعطي الرائحة الحلوة له. كما تحتوي القرفة على كميات جيدة جدا من الفيتامين A والنياسين والبنتوثنيك اسيد والبيرودوكسين. من فوائد القرفة انها تخفف من مشاكل الدورة الدموية والهضم التي تعيق النوم.

المكونات

موزة

نصف ليتر من الماء

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

التوجيهات

أولاً أنت بحاجة أن تغلي الماء وبعد ذلك تقطع الموز وتضيفه الى الماء . اترك الموز منقوعاً بالماء مدة 10 دقائق ثم أضف القرفة. اشرب هذا الشراب قبل النوم بساعة