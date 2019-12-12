شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب وعلاج مشكلة برودة الأطراف في الشتاء؟ والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 معظم الناس يعانون من مشكلة برودة الأطراف في الشتاء وخاصة أطراف اليد والقدم ،وأحيانا تصل إلى زرقان أو إحمرار الأطراف.

*أسباب برودة الأطراف:- الانيما ونقص الحديد ونقص فيتامين “سى” أسباب كافية لعدم وصول الدم للأطراف وبالتالي تبقى الأطراف باردة دائمآ. قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية . التوتر والضغط النفسي الشديد. ضعف وقصور فى الدورة الدموية . تصلب الجلد والذئبة والتهاب المفاصل الروماتيزمي. عدم تناول الفاكهة والخضروات والاسماك. كثرة شرب الكافين الموجود في الشاي والقهوة …الخ Advertisements *علاج وكيفية تدفئة الاطراف:- ليست القفازات والجوارب التي تحافظ على إبقاء الأطراف دافئة. ينصح بممارسة الرياضة والزيادة من حركة الجسم حتى يدفىء الجسم كله وليس الأطراف فقط. عدم إستعمال المياه الباردة في تنظيف الأواني بل تكون المياة دافئة ،وتوخي الحذر بأن تكون ساخنة أكثر من اللازم. تناول الأطعمة الغذائية السلمية وإمداد الجسم بفيتامين “سى” وعلاج الانيميا وفقر الدم ،والاكثار من تناول الاسماك والاميجا 3 . عدم الاكثار من تناول الكافين وشرب الشاي والقهوة وعدم التدخين. فرك اليدين والقدمين لتحسن جريان الدم في الاطراف . تجنب السهر لفترات طويلة فهذا يزيد من ضعف الجسم ومن الضغط النفسي . التمشية السريعة تزيد من حرارة الجسم وتحسن سريان الدورة الدموية .

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