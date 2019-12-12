ما فائدة الرمش لصحة العينين؟

الخميس 12 ديسمبر 2019

أعيننا هي نافذتنا على العالم، فمن دون اعيننا لا يمكننا ان نميز الاشكال والالوان والكثير من الجمال.



ان نعمة النظر هي من أغلى النعم التي حبانا الله بها

لذا يتوجب علينا العناية بها والمحافظة عليها سواء بتناول الاطعمة المفيدة او العادات الحسنة كالنوم ساعات كافية والمحافظة عليها من الشمس وايضاً المحافظة عليها من الاجسام الغريبة، وعدم اجهادها وتعريضها لما يتعبها.

وحين نتعامل مع مختلف الادوات الحديثة في الواقع اننا نستخدم اعيننا بكثرة ربما تجهدها, لذى يتوجب علينا ان نوليها بعض العناية الخاصة من خلال بعض التمارين.

قد تكون عملية "الرمش" (اغلاق العين وفتحها بسرعة) عملية بسيطة لا تحتاج لادنى مجهود ولكنها في الواقع مهمة جداً.

فالمهتمون بصحة الاعين يشجعون على كثرة الرمش قد الامكان. فهو يعمل على ترطيب العيون بالدموع المغلفة للجفون والتي تعتبر ضرورية لصحة اعيننا.

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هذه الدموع التي تنتج من خلال الرمش والمزودة بالبروتين تغسل الاجسام الغريبة التي من المحتمل ان تدخل الى العين عن طريق الهواء المحيط بنا وتوفر ايضا الترطيب العالي او التشحيم للطبقة مابين الجفون والعيون.

ينصح الاطباء بالرمش الهاديء كل 2- 4 ثواني وبهذا المعدل ستعتاد عينيك على الرمش ثم يحصل ذلك تلقائياً بعد وقت قصير.

نصائح صحية للعيون:

1- الرمش بانتظام خلال جميع الانشطة اليومية وخصوصاً عند القراءة والعمل على الكمبيوتر ومشاهدة التلفاز.

2- تجنب استخدام العدسات اللاصقة ان لم تكن لضرورة. فهي من الممكن ان تسبب الجفاف للعين بسبب تاثيرها على عملية الرمش فالجفون ليست معتادة على الاحتكاك بسطح صناعي.

3- محاولة التركيز او تثبيت نظرك على شيء واحد لبضع ثواني.

ان عملية الرمش المتكرر لن تاخذ منك وقتاً او جهداً بل هي مفيدة لعينيك الثمينتين.