دون أي تكاليف مادية.. إزالة الخدوش من الأثاث المنزلي بحيل بسيطة وفعالة !

الخميس 12 ديسمبر 2019

يذهب العريس فرحانا لشراء أثاث منزله وتصاحبه العروس فيختارا على قدر ما معهما من الأموال بل وقد يقترض العريس مالا ليسدد ثمن أثاث شقته فهي شقة العمر ولا بد من تكلفته بالغالي والنفيس ولكن يغفل الأزواج الجدد ان هناك أطفالا قادمين إلى هذه الحياة ويتقدم معهم الكثير والكثير من المشاكل التي يتسببوا فيها بلعبهم وشقاوتهم الجميلة.



ومن هذه المشاكل خدش الأثاث بالأدوات الحادة والأقلام وغيرها مما يشوه المنظر العام للبيت ويجعل ربة المنزل تعاني منه ولن يستجيب زوجها لرجائها في دهان الأثاث مرة أخرى فقد إكتفى مما دفعه سابقا لذلك جئنا لكم ببعض الحيل السهلة والتي قد تنفع مع الخدوش البسيطة وتعالجها تماما :

أولا: بطريقة عصير الليمون والزيت النباتي ضعي بعض قطرات الليمون وقطرتين من زيت نباتي على قماشة ثم أفركى مكان الخدش حتى يزول أثره.

ثانيا: خلطة البن فبخليط البن مع الماء الساخن كوني عجينة متماسكة وإدهني بها مكان الخدش وأتركيه حتى يجف ستجدي أثره قد إختفى تحت معجون البن السحري ويفضل طبعا مع الأثاث البني.

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ثالثا: إستخدمي ورنيش الأحذية على حسب لون أثاثك وستجدي نتيجة رائعة ولكن لا تجعلي أحدا يلمسه قبل ان يجف .

رابعا: يمكنك إستخدام قلم تحديد الحواجب على حسب لون الأثاث وتلونيه بها وستختفي الخدوش الصغيرة تماما.

خامسا: إستخدمي الجوز فهو معروف بقوته الفعالة في معالجة الخدوش الخشبية فقط قومي بتلميع مكان الخدوش عدة مرات وستختفي تماما

حاولي الإستمتاع ببيتك والإبداع في إخفاء بعض العيوب البسيطة حتى لا ترهقي زوجك بطلبات لن تنفذ غالبا.