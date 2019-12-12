هل عصير الرمان يقي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب؟

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الخميس 12 ديسمبر 2019
توصل العلماء الى استنتاج بعد سلسلة من التجارب المخبرية والسريرية مفاده، ان عصير الرمان لا يقي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب.
واكتشفوا خلالها ان عصير الرمان بخلاف ثمرة الرمان نفسها لا يتميز بأي خواص مفيدة، وان تناوله لا يخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وكانت دراسات سابقة قد اكدت نتائجها ان للرمان فوائد جمة. ولكن علماء من الولايات المتحدة يؤكدون ان ليس لعصير الرمان اي تأثير في صحة الإنسان. إضافة الى أن عصير الرمان لا يمكنه وقاية القلب من الإصابة بالأمراض.
اشترك في الدراسة الجديدة 33 متطوعا جميعهم يخضعون لعملية غسل الكلى وثمة احتمال كبير لأن يصابوا بأمراض القلب.
وبينت نتائج الاختبارات، ان عصير الرمان لم يؤثر ابدا في صحة المشتركين بالدراسة لا سلبا ولا إيجابا. وهذا يعني ان ثمرة الرمان هي أكثر فائدة للجسم من العصير.
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