الخميس 12 ديسمبر 2019

تتميز الاحجار الكريمة بفوائدها الجمالية وهي غالية الثمن ونادرة رغم ظهور الأصناف الصناعية من بعضها إلا أن لا شيء يضاهي جمال حجر الفيروز مثلاً.



اليكم فوائد بعض الأحجار الكريمة، كما تداولها القدماء، وعلى رأسها حجر الفيروز.

• حجر الفيروز يساعد على إنجاب الذكور، وذلك لمن أنجبت عدداً كبيراً من البنات، وكل ما عليها سوى التزين به قبل الحمل بأشهر طويلة؛ لأن تأثيراً غامضاً يحدث بين الحجر وجسم المرأة.

• اعتاد القدماء ممن يعانون من العقم أن يكتبوا عليه «رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين»، وهذا النقش يساعد على إنجاب الذكور حسب معتقداتهم. ويستخدم للزوج.

Advertisements

• الفيروز نفسه استخدم قديماً للوقاية من الأخطار؛ حيث كان الأثرياء يسافرون عبر الصحراء

• وهناك حجر آخر استخدم للنساء لتسهيل الولادة قديماً، وهو حجر الحديد الصيني

• حجر الزبرجد استخدم أيضاً في تسهيل الولادة.

أما عن فائدة حجر الفيروز :

وهو مفيد في تهدئة الأعصاب، ولكن يُعزى له القدرة على إنجاب الذكور عند استخدامه للرجل خصوصاً، وهذا ما لم يثبت علمياً تماماً؛ حتى الآن رغم الدراسات التي أجريت عليه إلا أن الميزة الوحيدة للفيروز قدرته على زيادة الدم في الأعصاب، وبالتالي فإن زيادة ضخ الدم يزيد من الانتصاب، ويسرع القذف عند الرجل، ويؤدي إلى نشاط الكروموسوم y وهكذا فإن احتمالية إنجاب مولود ذكر تكون أكبر.