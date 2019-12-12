باحثون: الغضب قد يزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية

الخميس 12 ديسمبر 2019

من المعروف أن الغضب قد يزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية، بحسب ما توصل إليه باحثون أمريكيون.



وقال الباحثون الأمريكيون إن الغضب غالبا ما يسبق الأزمات القلبية، وقد يكون السبب الرئيسي للإصابة.

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وأشاروا إلى أن هناك فترة خطيرة تصل لنحو ساعتين بعد حالات الغضب الشديد، يكون خلالها الشخص معرضا للإصابة بشكل أكبر، وذلك حسب ما نشر على موقع الـ “بي بي سي“.

وقال الباحثون، إن هناك، مع ذلك، حاجة إلى مزيد من العمل لفهم العلاقة بين الغضب والإصابة بالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية، ومعرفة إن كانت تدريبات التغلب على التوتر، مثل اليوغا، يمكن أن تؤدي إلى تجنب تلك المضاعفات.

وخلال أول ساعتين بعد الغضب الشديد، يزيد احتمال الإصابة بالأزمات القلبية قرابة خمسة أضعاف، كما يزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية أكثر من ثلاثة أضعاف، وفقا للبيانات المستقاة من تسع دراسات شارك فيها آلاف الأشخاص.