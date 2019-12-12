شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعاملى مع طفلك لو جاله جديرى مائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجديرى المائى واحد من الأمراض التى يصاب بها الأطفال عادة وتسبب ارتفاع فى درجة الحرارة مع الشعور بالألم الشديد فى الجسم و فقدان الشهية وظهور طفح جلدى وبقع حمراء على الجلد، وفى حالة إصابة الطفل بالجديرى المائى ينصح الأمهات باتباع بعض الخطوات، وحسب ما ذكره موقعwebmd فهى:

1:يجب على الأم الاهتمام بالطفل أثناء فترة العلاج حتى لا يتعرض لأى مضاعفات، وأهمها تناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة.

2: عزل الطفل المصاب بالجديرى عن الآخرين وخصوصا الأطفال حتى لا ينتقل لهم المرض والتنبيه على الطفل بتغطية الفم عند العطس أو السعال.

3:الحرص على استحمام الطفل بمياه فاترة أكثر من مرة فى اليوم وتجفيف الجسم جيدا.

4:ابتعدى عن خدش الجلد المصاب لأنها قد تعرضك للإصابة بالمرض.

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5:احرص على ارتداء الطفل ملابس قطنية واسعة.

6:ادهنى بشرة الطفل بالكلامين وأكسيد الزنك فهو من الطرق التى تساعد فى تخفيف الألم وعلاج الالتهاب.

7:فى حالة ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل ينصح بإعطائه خافض للحرارة ولكن تحت اشراف الطبيب.

8:الاهتمام بإعطاء الطفل السوائل الطبيعية .