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شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعاملى مع طفلك لو جاله جديرى مائى والان مع تفاصيل الخبر
1:يجب على الأم الاهتمام بالطفل أثناء فترة العلاج حتى لا يتعرض لأى مضاعفات، وأهمها تناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة.
2: عزل الطفل المصاب بالجديرى عن الآخرين وخصوصا الأطفال حتى لا ينتقل لهم المرض والتنبيه على الطفل بتغطية الفم عند العطس أو السعال.
3:الحرص على استحمام الطفل بمياه فاترة أكثر من مرة فى اليوم وتجفيف الجسم جيدا.
4:ابتعدى عن خدش الجلد المصاب لأنها قد تعرضك للإصابة بالمرض.
5:احرص على ارتداء الطفل ملابس قطنية واسعة.
6:ادهنى بشرة الطفل بالكلامين وأكسيد الزنك فهو من الطرق التى تساعد فى تخفيف الألم وعلاج الالتهاب.
7:فى حالة ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل ينصح بإعطائه خافض للحرارة ولكن تحت اشراف الطبيب.
8:الاهتمام بإعطاء الطفل السوائل الطبيعية .
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