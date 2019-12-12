صحة ورشاقة

ازاى تتعاملى مع طفلك لو جاله جديرى مائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجديرى المائى واحد من الأمراض التى يصاب بها الأطفال عادة وتسبب ارتفاع فى درجة الحرارة مع الشعور بالألم الشديد فى الجسم و فقدان الشهية وظهور طفح جلدى وبقع حمراء على الجلد، وفى حالة إصابة الطفل بالجديرى المائى ينصح الأمهات باتباع بعض الخطوات، وحسب ما ذكره موقعwebmd فهى:

 

1:يجب على الأم الاهتمام بالطفل أثناء فترة العلاج حتى لا يتعرض لأى مضاعفات، وأهمها تناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة.

 

2: عزل الطفل المصاب بالجديرى عن الآخرين وخصوصا الأطفال حتى لا ينتقل لهم المرض والتنبيه على الطفل بتغطية الفم عند العطس أو السعال.

3:الحرص على استحمام الطفل بمياه فاترة أكثر من مرة فى اليوم وتجفيف الجسم جيدا.

 

4:ابتعدى عن خدش الجلد المصاب لأنها قد تعرضك للإصابة بالمرض.

 

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5:احرص على ارتداء الطفل ملابس قطنية واسعة.

 

6:ادهنى بشرة الطفل بالكلامين وأكسيد الزنك فهو من الطرق التى تساعد فى تخفيف الألم وعلاج الالتهاب.

 

7:فى حالة ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل ينصح بإعطائه خافض للحرارة ولكن تحت اشراف الطبيب.

 

8:الاهتمام بإعطاء الطفل السوائل الطبيعية .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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