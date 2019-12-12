سيدة تجرى 9 جراحات تجميل لتصبح شبيهة ميلانيا ترامب.. والنتيجة مدهشة

الخميس 12 ديسمبر 2019

الاعتناء بالجمال وكل ما يخصه من الأمور التي تهم المرأة، لذلك تلجأ الكثيرات لعمليات التجميل لإصلاح بعض عيوب الوجه أو الجسم، لكن في واقعة غريبة من نوعها قررت سيدة أمريكية مقيمة في تكساس تدعى "كلوديا سييرا" بالغة من العمر 42 عاما أن تجرى جراحة تجميلية لتصبح شبيهة بالسيدة الأولى الأمريكية "ميلانيا ترامب".



ووفقًا لمجلة "Elle" فأثارت هذه السيدة جدلا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت عدة لقاءات تليفزيونية، وحينما سئلت عن سبب قيامها بهذه العملية الجريئة أجابت قائلة: "أنا أرى ميلانيا في غاية الجمال والأناقة، وأردت أن أكون مثلها، فخضعت لتسع عمليات جراحية في الوجه، وقد تمت إعادة ترتيب كل ملامح وجهى".

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ولم تكتف "كلوديا" بعمليات الوجه فقط بل كذلك قامت بإجراء عملية لتصغير حجم الثدي، وإجمالى المبلغ الذي دفعته في هذه الجراحات التجميلية وصل إلى 65000 دولار، وتستطرد حديثها: "أعتقد أن الجميع يراني مجنونة أو طفولية بعض الشيء فى تصرفاتى، لكنني أرى أن هذا المبلغ هو استثمار لذاتي حيث ساهم في ولادة كلوديا سييرا جديدة".

والمدهش أن "كلوديا" بعد هذه العمليات الجراحية ملامحها أصبحت قريبة الشبه من "ميلانيا ترامب".