شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النعناع الأخضر على صحتك أهمها علاج القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع الأخضر واحد من أهم النباتات المشهورة حول العالم، حيث إنه يتميز برائحته النفاذة ومذاقه الطبيب ويستخدم لأغراض عديدة سواء فى الطهى او تناوله كمشروب لعلاج بعض الأمراض، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

1: يحتوى النعناع على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات مثل المغص والغازات والانتفاخ.، حيث انه يحتوى على مركب المنثول الذى يساعد فى علاج القولون .

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2:أثبتت بعض الدراسات أن تناول النعناع الأخضر يعمل على تحسين وظيفة الدماغ والوقاية من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها الجهاز العصبى.

3:تناول النعناع للمرأة الحامل يعمل على تقليل ألم الرضاعة الطبيعية حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تسكين الألم والفيتامينات.

4:يحتوى النعناع على العديد من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والواية من نزلات البرد والأنفلونزا.

5: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الربو والتهاب الشعب الهوائية ، كما انه يساعد على تعزيز صحة الرئتين والشرايين.

6:يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاج التهابات اللثة.