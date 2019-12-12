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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النعناع الأخضر على صحتك أهمها علاج القولون والان مع تفاصيل الخبر
1: يحتوى النعناع على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات مثل المغص والغازات والانتفاخ.، حيث انه يحتوى على مركب المنثول الذى يساعد فى علاج القولون .
2:أثبتت بعض الدراسات أن تناول النعناع الأخضر يعمل على تحسين وظيفة الدماغ والوقاية من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها الجهاز العصبى.
3:تناول النعناع للمرأة الحامل يعمل على تقليل ألم الرضاعة الطبيعية حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تسكين الألم والفيتامينات.
4:يحتوى النعناع على العديد من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والواية من نزلات البرد والأنفلونزا.
5: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الربو والتهاب الشعب الهوائية ، كما انه يساعد على تعزيز صحة الرئتين والشرايين.
6:يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاج التهابات اللثة.
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