شكرا لقرائتكم خبر عن «طريقة مبتكرة» لتفادي أضرار السعرات الحرارية بالأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا، أن معظم الأشخاص لا يفهمون ما تعنيه كمية السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة، وكيفية تأثيرها على صحتهم وأوزانهم.

وطالبت الجمعية شركات الأغذية بوضع ملصق على منتجاتهم يوضح عدد الدقائق التي يجب على المرء ممارسة الرياضة فيها لحرق السعرات الحرارية في هذا المنتج، أو المسافة التي يجب عليها أن يقطعها ركضا أو مشيا لحرق السعرات.

وتدعم أبحاث من جامعة لوفبرا البريطانية الفكرة، إذ تتنبأ بأن النظام قد يؤدي إلى تقليل عدد السعرات الحرارية بكل وجبة يتناولها الفرد بـ65 سعر، وتقلل أيضا استهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد يوميا بنحو 80-100 سعر، ليصل معدل الاستهلاك اليومي إلى 200 سعر حراري.