شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العمانية تقدم نصائح غذائية للأم خلال فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية الجيدة والصحية خلال فترة الحمل والرضاعة تعد من أهم النصائح التي قدمتها وزارة الصحة في دولة عمان، وأكد التقرير المنشور عبر موقعها الرسمي أن التغذية المتوازنة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة تعد من أهم الحيل التي تحافظ بشكل كبير علي صحة الأم والطفل.

تعد أثمن هدية يمكن أن تعطيها الأم الحامل لجنينها هو الغذاء الصحي، فالتغذية السليمة ينتج عنها جنني جيد البنية، واعلمي أن غذاءك يؤثر على نمر الجنين، لذا فمن املهم اتباع نظام غذائى متوازن، وتجنب تناول الكثير من السكر أو الكربوهيدرات البسيطة، وتؤدي إلى زيادة الوزن مما قد يتسبب في خطر الإصابة بأمراض كسكر الحمل، أو تسمم الحمل.

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وهناك بعض المجموعات الغذائية الهامة التي ينصح علي المرأة الحامل تناولها، ومنها :

-مجموعة الحبوب، أي الخبز، والأرز والمكرونة، والبطاطا....الخ ، وهذه الأطعمة تمد الأم والجنين بالطاقة والحيوية والنشاط.

-المغذيات الأخري، كالكالسيوم والحديد والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم، فهذا النوع من الأطعمة تجعل فترة الحمل تمر بسلام ودون التعرض لأي مضاعفات صحية.