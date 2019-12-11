أجمل أسماء البنات للعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - البنات أجمل الكائنات ولذلك يجب أن تختاري لمولودتك القادمة أجمل الأسماء، ويمكنك الاختيار من هذه القائمة الجميلة... أفضل أسماء البنات: ناردين: نبات طيب الرائحة. خزامى: زهرة من فصيلة الزنبقيات.

رسال: التمهل. رانسي: اسم نهر واسم غزال. رنوة: النظر إلى السماء. Advertisements رويم: الغزال الخالص البياض. أجوان: جمع جون وهو الخليج الصغير. ألوة: وهي النعمة.

مروج: وهي الأرض الواسعة المنبسطة. مرغة: الأرض كثيرة النبات. ملاب: عطر يشبه الزعفران. مرواء: ذات المظهر الحسن.

مرثد: ويعني الكريمة.

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