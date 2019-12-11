كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - سواءً كان الحمل الأول أو الثاني أو الثالث، فمن الأرجح أن تكون كل أمرة حامل، حريصة على الشعور بهذه الخطوة الأولى أو الركلة، هل شعرت بحركة الجنين في الشهر الثالث، وإذا لم تشعر بأي شيء بعد، فقد تتساءل فقط عن موعد حدوث ذلك، الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، توضح حركة الجنين في الشهر الثالث. الجنين في الشهر الثالث: نظراً لصغر حجم طفلك الصغير أثناء الحمل المبكر، فمن غير المرجح أن تشعري بأي نوع من حركة الجنين في الثلث الأول من الحمل.

تبدأ الحركات الأولى (المعروفة بالتسريع) في الأثلوث الثاني. في البداية، قد لا تعرف الحامل حتى ما يحدث، لا يزال طفلك صغيراً، لذلك لن تكون الركلات قوية، قد تشعرين بإحساس غريب لا يمكنك وصفه إلا كرفرفة.

تخيلي سمكة صغيرة تسبح في معدتك (أو أقل قليلاً، حقاً)، وهذا على الأرجح هو ما ستشعرين به، تلك الحركات الأولى، يمكن أن تبدأ في الشهر الثالث من الحمل. حركة التوائم من الأجنة في الشهر الثالث: Advertisements يحمل التوائم أو التوائم الثلاثية مساحة أقل في الرحم، فمن غير المرجح أن تشعري بالحركة في أي وقت مبكر عند الحمل بمضاعفات. (ولكن يمكنك أن تتوقعي حركات أقوى وأكثر، مع تقدم الحمل. كم مرة ينتقل الطفل في الرحم؟ من المهم أيضاً أن تضعي في اعتبارك أن تواتر الحركة سيتغير في مراحل مختلفة من الحمل، لمجرد أن طفلك يبدأ التحرك في الأثلوث الثاني لا يعني أنه سيحدث طوال اليوم. في الواقع، حركة غير متناسقة أمر طبيعي، لذلك حتى لو لم تشعري بأي حركة في يوم من الأيام، فلا تدخلي في حالة من الذعر، تذكري أن طفلك لا يزال صغيراً، من غير المرجح أن تشعري بكل تقلب أو لفة، لن تشعري بشيء كل يوم حتى يصبح طفلك أكبر، قد تبدئين في ملاحظة أنماط الحركة المعتادة.

قد يكون طفلك أكثر نشاطاً في الصباح، وأكثر هدوءاً في فترة بعد الظهر والمساء، أو العكس. ذلك يعتمد حقاً على دورة نومهم، قد تهدئ حركاتك الطفل الذي تنام فيه. وهذا هو السبب أيضاً في أنك قد تلاحظين المزيد من النشاط عندما تستلقين، تماماً كما تحاول النوم، تستيقظ أحدث الإضافات التي ستصبح قريباً.

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