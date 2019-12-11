صحة ورشاقة

السبب الأبرز وراء غلاء ثمن قوارير المياه في المطارات!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

هناك أشياء ومواقف نواجهها غالباً ولا نولي أي اهتمام بها، وأحد هذه المواقف هو غلاء أسعار قوارير المياه في المطار.

 

بحسب الخبراء فإن السبب الأبرز وراء غلاء ثمن قوارير المياه هو أن الشركات المصنعة تقوم بإنتاج هذه القوارير خصيصاً للمطارات، وتحدث تغييرات جوهرية عليها من ناحية الجودة والتعبئة والتغليف والتصميم، مما يجعل سعرها يرتفع بشكل ملحوظ.

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كما يُعزى غلاء ثمن قوارير المياه في المطارات إلى أن تكلفتها تزداد بسبب عدة عوامل مثل ازدياد تكلفة إيجار المتجر الذي يبيعها داخل المطار، وموقعه المميز.

 

وبسبب غلاء ثمنها في المطارات ينصح خبراء السفر، المسافرين بشراء ما يكفي من قوارير المياه من السوق المحلية قبل التوجه إلى المطار، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

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