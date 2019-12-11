علماء يؤكدون أن زيارة بكين تُضر بالقلب

عادة ما يرتبط تلوث الهواء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن باحثين يقولون إن "تجربة طبيعية" تشمل سفر أشخاص إلى مدينة أكثر تلوثا بكثير من مدينتهم، قدمت أدلة على كيف يلحق ذلك الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت.

وقاس الباحثون مستويات نواتج تحليل التلوث والبروتينات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب في دم 26 من الشبان الأصحاء من لوس أنجلوس، وذلك قبل وأثناء وبعد زيارة إلى بكين ضمن برنامج دراسة صيفي.

وذكر فريق الدراسة في دورية (سيركيوليشن) أن مستقلبات التلوث في بول المشاركين قفزت مع مؤشرات الالتهاب وتراكم ترسبات داخل الشرايين بعدما أمضوا ما بين 6 و8 أسابيع في العاصمة الصينية.

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وأشار فريق الدراسة إلى أن تلوث الهواء يعد مشكلة خطيرة للصحة العامة في الصين، حيث تؤثر سلبا على صحة القلب لدى 1.4 مليار شخص.

ووجد الباحثون أن مستويات جزيئات تلوث الهواء ارتفعت عندما كان الطلاب في بكين، بنسبة 371 في المئة عن مستوياتها في لوس أنجلوس، بينما زاد مستوى نواتج تحليل التلوث في البول إلى تركيزات نسبتها 176 بالمئة، في ارتفاع بنسبة 800 بالمئة عن لوس أنجلوس.

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