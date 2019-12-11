تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقال

القاهرة – لايف ستايل

مقادير كرات الدجاج بالبرتقال

- الدجاج : 500 غراماً (مفروم ناعم)

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير كرات الدجاج بالبرتقال 1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة. 2. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت. 3. اخلطي الدجاج المفروم والجزر والبصل جيداً. 4. أضيفي الطحين والزيت النباتي والملح والفلفل وبشر البرتقال للخليط واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات. Advertisements 5. شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في الصينية المجهزة. 6. أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة مع التقليب من من فترة لأخرى حتى تتحمر الكرات من جميع الجهات. 7. أخرجي الصينية من الفرن وقدميها ساخنة إلى جانب الصوص المفضل لديك. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بوريتو الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الدجاج المشوي

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