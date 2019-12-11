تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المقلية

القاهرة – لايف ستايل

مقادير كرات الدجاج المقلية

- الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

- بقسماط : ثلاث أرباع الكوب (كعك مطحون)

- الثوم : فص (مهروس)

- البقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم وطازج)

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- حليب : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- صلصة طماطم : كوبان (صلصة بندورة مكسيكية جاهزة / ميرانارا)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

طريقة تحضير كرات الدجاج المقلية 1. اخلطي الدجاج المفروم مع الثوم والبقدونس والبقسماط والجبن البارميزان والبيضة والحليب والملح والفلفل في وعاء واعجني جيدا حتى تختلط المقادير. 2. شكلي اللحم على شكل كرات بحجم متوسط. 3. سخني زيت الزيتوت على نار هادئة ثم اقلي كرات اللحم به حتى تنضج وتتحمر. Advertisements 4. ضعي كرات اللحم في طبق الفرن ووزعي الصلصة المكسيكية على الوجه وجبن الموزاريلا وأدخليه الفرن لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبن وتتحمر وقدميه ساخنا. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بوريتو الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الدجاج المشوي

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