تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيكن بوب كورن



مقادير تشيكن بوب كورن

- فيليه دجاج : 2 قطعة (كبير الحجم)

- لبن زبادي : كوب

- بودرة الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : كوب

- زيت الذرة : غزير (للقلي)

طريقة تحضير تشيكن بوب كورن

قطعي فيليه الدجاج إلى مكعبات صغيرة.

ضعي في طبق عميق كلاً من: اللبن والزنجبيل والثوم والبصل والملح والفلفل.

قلبي المكونات، ثم أضيفي مكعبات الدجاج، وقلبيها في الخليط لتتغطى جيداً.

ضعي هذا الطبق في البراد لمدة 15 دقيقة.

أخرجي قطع الدجاج من الخليط، وضعيها في مصفاة.

ضعي الدقيق في طبق واسع.

ضعي البيض في طبق واسع، واخفقية قليلاً باستعمال الشوكة.

ضعي البقسماط في طبق واسع.

خذي قطعة من الدجاج، ثم ضعيها في الدقيق ثم ضعيها في البيض، ثم ضعيها في البقسماط، كرّري هذه العملية مع القطع الأخرى.

صبي في مقلاة عميقة كمية من الزيت، ثم سخنيه، واقلي قطع الدجاج مع تقليبها فيه، إلى أن تصبح ذهبية اللون. وقدميها دافئة.

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