الرضاعة الطبيعية قد تحمى من الانتكاس بعد الولادة لمرضى التصلب العصبى المتعدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن بشرى سعيدة لمريضات التصلب المتعدد، حيث وجدت أن الرضاعة الطبيعية تحمي ضد الانتكاسات التالية للولادة في مرض التصلب العصبي المتعدد (MS) .
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDAyNews”، أجرت "كريستين كريسكو" ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، وزملاؤها مراجعة منهجية لفحص العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وانتكاسات مرض التصلب العصبي المتعدد بعد الولادة.
وقد تم تحديد 24 دراسة مع 2974 من النساء، ووجد الباحثون أن الرضاعة الطبيعية خفضت من فرص الانتكاس فى فترة ما بعد الولادة مباشرة.
وقال الباحثون إنه من المعقول تثقيف النساء حول التأثير الوقائي المحتمل للرضاعة الطبيعية على الارتداد التالي للوضع ودعم قرارهن بالرضاعة الطبيعية لفائدة الأم والوليد على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".
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