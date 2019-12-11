البشرة في الشتاء.. العناية تبدأ بكوب ماء

مع بدء فصل الشتاء تكون البشرة أكثر عرضة للتلف والجفاف، كما تصاب بالقشور في بعض مناطق الوجه واليدين والقدمين، لذا يتوجب عليك اتباع روتين عناية يومي لبشرتك للحصول على بشرة نضرة مشرقة دائما.

وتقدم خبيرة التجميل المصرية، منى الجمل، مجموعة من الخطوات البسيطة للعناية بالبشرة في الشتاء كالتالي:

- الحرص على تناول كوب ماء مع ملعقة من العسل الأبيض على الريق يوميا حيث يساعد على ترطيب البشرة بطريقة ممتازة.

- غسل البشرة بالغسول المناسب لنوع البشرة.

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- الاهتمام بترطيب البشرة بشكل مكثف عن طريق عدد من المرطبات وهي:

1-استخدام كريم مرطب للبشرة مناسب لنوع بشرتك.

2-استخدام زبدة الشيا، باعتبارها مرطبا رائعا للبشرة وتناسب كافة أنواع البشرة، وتحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب بشرتك.

3-كما يمكنك استخدام زيت جوز الهند كمزيل للمكياج، ويحافظ على ترطيب البشرة والعمل على إعادة توازنها.

4-عمل تقشير للبشرة بشكل أسبوعي عن طريق قناع تقشير للبشرة ويضاف معه كبسولة من فيتامين E، ثم ترطيب البشرة.

5-ولترطيب الشفاه يمكنك استخدام الفازلين المخصص للشفاه ليلا، وعمل قناع أسبوعي خفيف لها.