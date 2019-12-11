اعترافات قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها على كوبري بنها في مصر

اعترفت السيدة الثلاثينية بتفاصيل جريمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها، والتخلص من جثته بإلقائه من فوق كوبري بنها، وذلك أثناء مثولها وعشيقها صباح اليوم، أمام قاضي المعارضات بمحكمة المنوفية، لنظر قرار تجديد حبسهما.

وقالت الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد: "كنت مع "هيثم" المتهم الثاني في العربية، وكنا راجعين على البيت بعد زيارة أختي، واحنا بنتحرك بالعربية نصف النقل، وقف هيثم في مكان ضلمة، لنمارس علاقتنا المحرمة في العربية، وفوجئت بظهور زوجي، كان مستخبي في صندوق العربية، وقبل ما يفضحنا قمنا بخنقه بإيشارب لحد ما مات، وبعد ما تأكدنا من موته، رمينا الجثة من أعلى كوبري بنها في البحر".

قد يهمك أيضا :

المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو

إعدام امرأة قتلت طفلة لتشتري هدية "عيد الحب" لزوجها في مصر