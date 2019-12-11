القاهرة – لايف ستايل
اعترفت السيدة الثلاثينية بتفاصيل جريمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها، والتخلص من جثته بإلقائه من فوق كوبري بنها، وذلك أثناء مثولها وعشيقها صباح اليوم، أمام قاضي المعارضات بمحكمة المنوفية، لنظر قرار تجديد حبسهما.
وقالت الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد: "كنت مع "هيثم" المتهم الثاني في العربية، وكنا راجعين على البيت بعد زيارة أختي، واحنا بنتحرك بالعربية نصف النقل، وقف هيثم في مكان ضلمة، لنمارس علاقتنا المحرمة في العربية، وفوجئت بظهور زوجي، كان مستخبي في صندوق العربية، وقبل ما يفضحنا قمنا بخنقه بإيشارب لحد ما مات، وبعد ما تأكدنا من موته، رمينا الجثة من أعلى كوبري بنها في البحر".
قد يهمك أيضا :
المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو
إعدام امرأة قتلت طفلة لتشتري هدية "عيد الحب" لزوجها في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر اعترافات قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها على كوبري بنها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.