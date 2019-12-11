صحة ورشاقة

أسعد زوجين في بريطانيا تشاجرا مرة واحدة في 50 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

اختير زوجان بريطانيان يقولان إنهما تشاجرا مرة واحدة طوال زواجهما على مدى 50 عاماً كأسعد زوجين في بريطانيا.

وعلى مدى نصف قرن، أمضى باري وليزلي هولمز نحو أسبوعين فقط بعيداً عن بعضهما، ويقولان إن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.

والتقى الزوجان في سن الشباب المبكر، وعقدا قرانهما بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد باري الحادي والعشرين في 1969، ووصف زواجه منها بأفضل هدية يحصل عليها في هذه المناسبة.

ومنذ ذلك الحين لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يزالان يستمتعان بالرحلات على الطرق والوجبات خارج المنزل، ويعزيان سعادتهما إلى روح الدعابة المشتركة.

Advertisements

وتم تسمية الزوجين من مدينة لانكشاير، كأسعد زوجين في البلاد، بعد مشاركتهما في مسابقة تديرها شركة تجارة المجوهرات بيفربروكس، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

قد يهمك ايضاً:

بريطانيان تشاجرا مرة وحيدة في 50 عامًا يُعلنان سر العلاقة القوية التي تجمعهما 

الزوجان "فنسنت وأيفي" شعلة حب أوقدها الرقص على الكراسي المتحركة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعد زوجين في بريطانيا تشاجرا مرة واحدة في 50 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا