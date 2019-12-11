أسعد زوجين في بريطانيا تشاجرا مرة واحدة في 50 عاماً

اختير زوجان بريطانيان يقولان إنهما تشاجرا مرة واحدة طوال زواجهما على مدى 50 عاماً كأسعد زوجين في بريطانيا.

وعلى مدى نصف قرن، أمضى باري وليزلي هولمز نحو أسبوعين فقط بعيداً عن بعضهما، ويقولان إن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.

والتقى الزوجان في سن الشباب المبكر، وعقدا قرانهما بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد باري الحادي والعشرين في 1969، ووصف زواجه منها بأفضل هدية يحصل عليها في هذه المناسبة.

ومنذ ذلك الحين لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يزالان يستمتعان بالرحلات على الطرق والوجبات خارج المنزل، ويعزيان سعادتهما إلى روح الدعابة المشتركة.

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وتم تسمية الزوجين من مدينة لانكشاير، كأسعد زوجين في البلاد، بعد مشاركتهما في مسابقة تديرها شركة تجارة المجوهرات بيفربروكس، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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