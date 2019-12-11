تعرفي علي 4 كلمات لا تنطقها أمام أطفالك

لا شك أن تربية الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم مهمة حساسة للغاية، وتتطلب بذل جهود مستمرة لإعدادهم للعالم الحقيقي.

ويجب على الآباء غرس القيم الصحيحة ففي أبنائهم، وتقديم القدوة الحسنة لهم، وتشجيعهم على تبني لغة جيدة وتجنب بعض الكلمات والعبارات غير اللائقة. وفيما يلي مجموعة من هذه الكلمات، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- مدلل

إحدى الكلمات التي يجب الامتناع عن استخدامها هي "مدلل"، فقد لا يفهم الأطفال المعنى بشكل كلي وقد يشعرون بالأذى. إن استخدام مثل هذه الكلمات يمكن أن يؤذي احترامهم وتقديرهم لذاتهم ويجعل من الصعب عليهم الانفتاح على العالم.

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2- ذكي

على الرغم من أن من الجيد أن تقدر ذكاء أطفالك وأن تشيد بذكائهم، إلا أن العلماء يعتقدون أن تسميتهم "أذكياء" يجعلهم يتكاسلون عن العمل الجاد، ويجبرهم على الاعتقاد بأنهم يختلفون عن الآخرين.

3- أحمق

هناك سبب وجيه يمنعك من الإشارة إلى أطفالك باستخدام كلمات سلبية، سواء كنت تعاني من نوبة من الغضب أو لمجرد السخرية منهم، فهذا يقلل من ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم بصدقون الصفات السلبية التي تطلقها عليهم مع مرور الوقت.

4- بطل/أميرة

وفقاً لعلماء النفس، يجب عدم تشجيع القوالب النمطية القائمة على الجنس على الإطلاق، واستخدام كلمات مثل "الأميرة" أو "البطل" يمكن أن تضعهم في هذه القوالب. حتى قبل أن تتاح لهم فرصة لاستكشاف هويتهم وصفاتهم الشخصية. قد يهمك ايضاً: أفضل 3 طرق لعقاب طفلكِ لتقوّم سلوكه بدون إيذائه نفسيًا أساليب حديثة حول كيفية تربية الأطفال من دون ضرب