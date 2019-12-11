تدابير بسيطة لتقوية المناعة ضد نزلات البرد

جهاز المناعة يحمي الجسم يومياً من ملايين البكتيريا والفيروسات والفطريات ومسببات الحساسية، التي تحاول بمختلف الطرق إصابة الجسم بالأمراض.

وقدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح والإرشادات، للحماية من الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات.

ضبط الرطوبة في المنزل

يمكن محاربة فيروسات الإنفلونزا، ونزلات البرد بالتأكد من أن نسبة الرطوبة في المنزل لا تقل عن 50%، ووفق دراسة لجامعة برينستون، فإن الفيروسات تجد في الهواء الجاف بيئة أفضل للتكاثر والانتشار، فضلاً عن أن جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة يسهل على الفيروسات دخول الجسم.

ممارسة الرياضة

يتعافى الجسد، الذي يتمتع باللياقة البدنية بسرعة عندما تهاجمه الفيروسات، كما أن الذين يمارسون الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، كما يمكن تعزيز الجهاز المناعي بالمشي 30 دقيقة يومياً.

النظام الغذائي السليم

هناك العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ومنها فيتامين C الموجود في الثمار الحمضية، والسلينيوم الموجود في المكسرات، وفيتامين D في الأسماك الدهنية، والزنك في دقيق الشوفان، والحديد في اللحوم الحمراء.

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وأثبتت دراسة أن تناول 75 ملغ من الزنك يومياً، يقلل من تكرار نزلات البرد، بمقدار الثلث.

الحالة المزاجية الجيدة

أظهرت دراسة في جامعة كنتاكي أن جهاز المناعة يتطور جيداً لدى المتفائلين، والذين يفكرون بإيجابية، كما أن الخوف يسقط هذا الجدار المناعي، ولذلك يُنصح بالأنشطة التي تشعر بالسعادة، وبتجنب الإجهاد الدائم، لأنه يزيد مستوى الكورتيزول في الدم، والذي بدوره يمنع تكوين الخلايا المناعية.

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