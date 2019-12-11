شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خاطئة قد نتبعها أثناء المرض.. تحذيرات من وزارة الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الشعور بالألم في الجسم أو التعرض لارتفاع في درجات حرارة الجسم، ونبدأ جميعا بالشعور بالتعب والإرهاق، هذا الأمر يجعل الشخص الذي يمر بالألم يتبع العديد من النصائح غير الصحية لك، ولا صحتك وتؤثر عليك علي المدي البعيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أخطر الأشياء التي نقوم بها خلال المرض، وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة السعودية على الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



تحذيرات وزارة الصحة

ومن ضمن هذه الأشياء الخطيرة التي يقوم بها الكثيرون أثناء المرض، ومنها:

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-تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، عند التعرض للإصابة بالرشح أو الكحة، وهذا الأمر يتسب في ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير.

-عدم أخذ المضادات الحيوية في المواعيد المحددة له، وكيفما أكدها الطبيب، وهذا الأمر يتسبب في العديد من المضاعفات.

-الاحتفاظ بباقي الحبوب الخاصة بالمضادات الحيوية والهدف لتناولها مرة أخرى، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص التعرض للوعكات الصحية.