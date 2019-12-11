شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الأسنان هي واجهة الوجه ودليل شخصية صاحبها من حيث أنه كلما كانت الأسنان جميلة وناصعة البياض كان صاحبها واثقا بنفسه.

اليك هذه الوصفة من خلال هذه الأسطر وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر، اكتشفي وجربي! المكونات: Advertisements معجون أسنان ربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة من الملح الطريقة: أحضري فرشاة الأسنان وضعي عليها معجون الأسنان وفوقه الخميرة والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بفرك الأسنان جيدا بهذا الخليط لمدة 10دقائق وبعدها اغسلي الفم جيدا لنحصلي على نتائج مذهلة من أول استخدام.

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