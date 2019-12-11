صحة ورشاقة

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الأسنان هي واجهة الوجه ودليل شخصية صاحبها من حيث أنه كلما كانت الأسنان جميلة وناصعة البياض كان صاحبها واثقا بنفسه.

 

اليك هذه الوصفة من خلال هذه الأسطر وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر، اكتشفي وجربي!

 

المكونات:

 

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معجون أسنان

ربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

 

الطريقة:

 

أحضري فرشاة الأسنان وضعي عليها معجون الأسنان وفوقه الخميرة والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بفرك الأسنان جيدا بهذا الخليط لمدة 10دقائق وبعدها اغسلي الفم جيدا لنحصلي على نتائج مذهلة من أول استخدام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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