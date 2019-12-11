نجاح طبي باهر في ولاية ميشيغان الأميركية بزرع إصبع الرجل في اليد

فقد رجل إبهام يده أثناء عمله في ورشة نجارة فوجد أطباء بديلاً له عن طريق عمل جراحي، في ولاية ميشيغان الأمريكية.وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية تفاصيل الحكاية التي بدأت في شهر أبريل/نيسان الماضي، ونشر الرجل نجاحها على موقع فيسبوك فيما بعد، حيث كان "أيدن أيكنز يحضر هدية مصنوعة من الخشب لحبيبته"، قبل أن يتعرض لإصابة مأساوية أدت إلى بتر إصبع الإبهام الأيسر.

وقال أيكنز لأحد الإذاعات الأمريكية: "رأيت إصبعي يطير، كنت أعتقد أنه قطعة خشب، لكنه كان إبهام يدي، ولسوء الحظ، لم يكن الإصبع المفقود قابلا لإعادة التثبيت في كف يدي، وهو ما جعل الأطباء يفكرون في "بديل غريب".وقرر الأطباء استبدال إبهامه بإصبع من قدمه اليسرى بعد عدة أشهر من العيش من دون إبهام، حيث أجريت العملية الجراحية التي وصفت بالعجيبة في مستشفى جامعة ميشيغان، خلال أغسطس/آب الماضي.قضى أيدن عدة أشهر في "علاج يده" لتقوية إصبعه إلى أقصى حد ممكن بعد الجراحة الناجحة، حتى باتت يده تبدو بشكل أقرب إلى الطبيعي، فيما سيعيش بقدم تحتوي على أربعة أصابع فقط.

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