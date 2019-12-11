صحة ورشاقة

علماء يكشفون عن سبب مفاجئ للإصابة بالسكري والخرف والسرطان

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واشنطن ـ رولا عيسى

أوضح العلماء الأمريكيون أن أحد الأسباب لتطور أمراض السرطان والسكري والخرف في جسم الإنسان هو بكتيريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فمه. أفادت صحيفة Daily Mail بأن الكائنات المجهرية لا تتسبب في الإصابة بأمراض اللثة فحسب، بل وفي التهاب الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان.

وقال الخبراء إن البكتيريا تدخل جسم الإنسان في سن المراهقة. لذلك من الصعب جدا مكافحتها باستخدام المضادات الحيوية. فيما أكد العلماء الأمريكيون أنهم أعدوا لقاحا يقاوم تطور البكتيريا ستتم تجربته قريبا على البشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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