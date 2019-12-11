علماء يكشفون عن سبب مفاجئ للإصابة بالسكري والخرف والسرطان

واشنطن ـ رولا عيسى
أوضح العلماء الأمريكيون أن أحد الأسباب لتطور أمراض السرطان والسكري والخرف في جسم الإنسان هو بكتيريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فمه. أفادت صحيفة Daily Mail بأن الكائنات المجهرية لا تتسبب في الإصابة بأمراض اللثة فحسب، بل وفي التهاب الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان.
وقال الخبراء إن البكتيريا تدخل جسم الإنسان في سن المراهقة. لذلك من الصعب جدا مكافحتها باستخدام المضادات الحيوية. فيما أكد العلماء الأمريكيون أنهم أعدوا لقاحا يقاوم تطور البكتيريا ستتم تجربته قريبا على البشر.
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