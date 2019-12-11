"الدفاع الإماراتية" تدعم مبادرة "بالعربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء ركن طيار عبدالله الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع في دولة الإمارات، أن الوزارة تتبع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعمها للغة العربية، لما تكتسبه من أهمية بالغة في قراءة التراث وتعزيز الهوية الوطنية، خاصة بالنسبة للشباب.

وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الثلاثاء، مبادرة "بالعربي" في دورتها السابعة لعام 2019.

وتحرص المبادرة على الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي عن طريق التشجيع على استخدام اللغة العربية فقط في جميع وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، وأنستقرام" طيلة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وتركز المبادرة على تقديم فعاليات متنوعة تغطي معظم قنوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها التي ترتبط بتراثنا وتاريخنا العربي الأصيل.