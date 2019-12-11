الإمارات تعزز جاهزية المرأة لمئوية 2071

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تهدف الاستراتيجية الوطنية بالإمارات 2015 - 2021 إلى تعزيز ريادة المرأة على كل المستويات، وهو ما كان له بالغ الأثر على نجاح مسيرتها.

ويعد القطاع الاقتصادي من أهم المجالات التي أسهمت فيها المرأة الإماراتية، إذ تدير 12 ألف سيدة أعمال إماراتية استثمارات تصل إلى 45 مليار درهم لـ22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري.

وفي هذا السياق انطلقت فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، تحت شعار "محركات التغيير"، تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، أشارت سماح الهاجري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى أن دولة الإمارات تعمل على إعداد المرأة الإماراتية بما يتلاءم مع متطلبات مئوية 2071، وهو ما انعكس على سياسات وتشريعات تمكين المرأة في مختلف المجالات.

ولفتت الهاجري إلى أن الخطوات التي قامت بها الإمارات في دعم مسيرة المرأة تعد استشرافاً للمستقبل.