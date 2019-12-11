المغربي بوطيب يصدم الزمالك قبل الميركاتو الشتوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق الزمالك المصري، فكرة التنازل عن جزء من مستحقاته حال رحيله عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال مصدر مقرب من اللاعب، لـ"العين الرياضية"، إن اللاعب يرفض تماما التنازل عن أي جزء من مستحقاته، حيث يحق له الحصول على ما يقرب من 2.5 مليون دولار، مما يعقد موقف الزمالك في قرار فسخ التعاقد معه.
ويسعى مجلس إدارة الزمالك لفسخ التعاقد مع اللاعب بشكل ودي، ورحيله في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية الانتقالات الشتوية، في ظل إصابته في الركبة، حيث من المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
ويرغب مجلس الزمالك في تدعيم خط هجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يتطلب رحيل المهاجم المغربي.
وباءت محاولات الزمالك في تسويق بوطيب في المغرب بالفشل، بعد رفض أندية القمة على غرار الرجاء والوداد التعاقد معه بسبب عدم جاهزيته في الوقت الحالي.
وكان بوطيب انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع، حيث فشل خلال الموسم الحالي في تسجيل أي أهداف خلال مشاركته في 5 مباريات، إضافة لمعاناته المستمرة من الإصابات.
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