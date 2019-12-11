شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تحذر ممن يستغلون فيديوهات لها للدعاية على صفحات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتشرت العديد من مقاطع الفيديوهات للدكتورة دعاء سهيل على مواقع السوشيال ميديا كنوع من الدعاية لبعض أدوية التخسيس، مما جعل العديد من مرضى السمنة يعتقدون أن تلك الصفحات لها علاقة بها.

وفي التقرير التالي نفت الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، علاقتها بتلك الصفحات مجهولة المصدر.

وحذرت من التعامل مع تلك الصفحات والتعامل فقط مع الصفحة الرسمية لها وهي https://www.facebook.com/Doaasohiel/ .

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” قائلة: "انا نجحت مع حالاتي لانني لدي من العلم ما يكفي ان انجح بالمريض واحقق له الحلم الذي يحلم به، فقد حصلن على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل في بريطانيا Newcastle University، معنى هذا انني درست تغذية، وبالتالي ايضا قررت ان يكون الفريق التابع لي هو ايضا دارس للتغذية، وحاصلين على دبلومات تغذية علاجية لانه بالتأكيد لا استطيع بمفردي التواصل مع نصف مليون وهو عدد المتابعين لصفحتي الرسمية، فلابد من يتواصل مع المريض ان يكون شخص دارس وفاهم كيفية التعامل مع سيكولوجية المريض".

واشارت انها يلفت نظرها كثيرا الصفحات التي تقوم بنشر مقاطع من فيديوهات لها من لقاءات تلفزيونية خاصة انه تم تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية كأكثر خبراء التغذية ظهوراً ونجاحاً، والناس يريدون ان يتربحون وراء هذه الفيديوهات، مؤكدة ان من يريد ان يتربح عليه ان يتربح بالحلال.

ووجهت الحديث لاصحاب تلك الصفحات " انت قمت بعمل صفحة للدعاية لمنتجاتك، إذا لم تضر الاخرين مادياً وصحياً لماذا لا تظهر لهم مباشرة؟ لماذا تتخفي ولا تريد ان تظهر بوجهك للناس؟"

واخيراً اكدت الدكتورة دعاء سهيل ان لينك صفحتها مرفق اسفل الموضوع وهو الصفحة الرسمية الوحيدة لها.

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ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/







