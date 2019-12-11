شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. هذا ما يحدث بعد وضع قطرات الزيت داخل الأذن! والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 يحدث التهاب الأذن غالباً نتيجة التعرض للبكتيريا أو الفيروسات في الأذن، ويعد من أكثر الأمراض الشائعة، لا سيما بين الأطفال، فما هي الأمور التي تتسبب في هذا المرض؟!

من بين أشهر مسببات التهاب الأذن، هو تراكم الشمع في الأذن. وإليك هذه الوصفة المنزلية الفعّالة المصنوعة من زيت الزيتون، لعلاج هذه المشكلة: Advertisements طريقة تحضير الوصفة - قم بتدفئة القليل من زيت الزيتون، ثم ضع قطرة صغيرة في الأذن المصابة واتركها لمدة دقيقة حتى تجف داخل الأذن، حيث تعمل على تقليل لزوجة الشمع في الأذن. - قم بتجفيف السائل الخارج من الأذن تدريجياً. - كرر هذه العملية مرة في الأسبوع للتخلص من شمع الأذن الزائد.

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