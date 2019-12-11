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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالات إصابة فى الرئة بسبب السجائر الإليكترونية فى الولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ولاية ألاسكا الأمريكية عن تسجيل أول حالة إصابة في الرئة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية لمراهق في جنوب شرق الولاية، لتكون ألاسكا هي الولاية الخمسين التي يتم فيها تسجيل حالات إصابة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، وبهذا يتبين أن كل الولايات لأمريكية شهدت حالات إصابة مماثلة.
وقالت إدارة الصحة الولاية إنه تم نقل المراهق للمستشفى لكنه بدأ يتحسن، وأبلغ المريض عن اعتياده تدخين السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الإلكتروني.
يذكر أن مراكز منع الأمراض الأمريكية كانت قد نصحت بعدم تدخين السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ الإلكترونية؛ بسبب مخاطرها الصحية.
وكان قد تم تسجيل 2290 حالة إصابة في الرئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ 20 نوفمبر الماضي مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.
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